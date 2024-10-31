الشرطة يتمسك بالصدارة والحدود بالمركز الأخير بعد انتهاء الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق

2024-10-31 09:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تصدر فريق الشرطة باقي فرق دوري نجومالعراق بعد انتهاء الجولة الخامسة، فيما تذيل نادي الحدود القائمة بالمركزالعشرين.

وحصلتثلاثة فرق على 11 نقطة بعد انتهاء الجولة الخامسة، لكن الشرطة تصدر الترتيب بفارقالأهداف، فيما حلّ فريق النفط ثانياً، وبالمركز الثالث جاء فريق نفط ميسان.

‏كماتقاسمت ثلاثة فرق تسع نقاط إلا أن الأهداف جعلت فريق زاخو بالمركز الرابع، والقوهالجوية بالمركز الخامس، والكهرباء سادساً.

كذلكأحرزت ثلاثة فرق ثمان نقاط وهي القاسم الذي حلّ بالمركز السابع بفارق الأهداف عن فريقنوروز الذي جاء بالمركز الثامن، ثم أربيل بالمركز التاسع.

وعلىنفس المنوال حازت ثلاثة فرق على سبع نقاط غير أن فارق الأهداف جعل الكرمة بالمركزالعاشر، ثم الطلبة بالمركز 11، ليأتي بعده الزوراء بالمركز 12.

فيحين حصل فريقان على ست نقاط، وبفارق الأهداف حلّ الميناء بالمركز 13، وتبعه فريقكربلاء بالمركز 14.

وبالمركز15 جاء فريق دهوك بعد جمعه 5 نقاط، ‏يليه الكرخ بالمركز 16 وجمع أربع نقاط.

‏وحصلفريقان على ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف جاء النجف بالمركز 17، بينما حلّ نفط البصرةبالمركز 18، وجاء فريق ديالى بالمركز ما قبل الأخير 19 بنقطة واحدة، في حين تذيل فريقالحدود القائمة بالمركز الأخير من دون نقاط.