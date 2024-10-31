اليوم.. النفط بمواجهة الشرطة في افتتاح الجولة السادسة من دوري نجوم العراق

2024-10-31 11:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة السادسة من دوري نجوم العراق الكروي للمحترفين، حينما تقام مباراة واحدة في ملعب الكرخ، تجمع النفط وضيفه الشرطة عند الساعة الثانية و45 دقيقة عصراً.وتستكمل يوم غد الجمعة منافسات الجولة السادسة بإقامة ثلاث مباريات، أبرزها مواجهة الزوراء ونوروز، والتي ستقام في ملعب المدينة الدولي، ويستقبل الحدود ضيفه كربلاء في ملعب الساحر أحمد راضي، فيما يحل فريق القاسم ضيفاً على الكرمة.وتستمر مباريات الجولة يوم السبت، حيث يستقبل دهوك على ملعبه فريق الكرخ ويحتضن ملعب المدينة لقاء الطلبة والميناء بينما يستقبل القوة الجوية ضيفه زاخو في ملعب الشعب الدولي، وتختتم الجولة السادسة يوم الأحد المقبل بإقامة ثلاث مباريات، أولها مواجهة النجف وديالى، بينما الكهرباء يلاقي نفط ميسان، وأخيرا أربيل يلاعب نفط البصرة.



