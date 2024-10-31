2024-10-31 11:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعكلف اتحاد كأس الخليج العربي مقيّم الحكام "لؤي صبحي أديب" بمهمةِ تقييم حُكام مباراة في بطولة الأندية الخليجية الأبطال.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، أن" اتحاد كأس الخليج العربي كلف مقيم الحكام العراقي لؤي صبحي أديب لتقييم حُكام مباراة ناديي القادسية الكويتي والاتفاق السعودي ضمن دوري أبطالِ كأس الخليج للأندية بجولته الثانية التي ستقام في دولة الكويت في الخامس من شهر تشرين الثاني المُقبل".



