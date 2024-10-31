المندلاوي يدعو النواب إلى الحضور الواسع في جلسة انتخاب رئيس البرلمان العراقي

2024-10-31 11:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس النواب بالانابة، محسن المندلاوي، رؤساء الكتل النيابية، والنواب، إلى الحضور والمشاركة الواسعة في جلسة اليوم الخميس، والمخصصة لانتخاب رئيس لمجلس النواب.

وقال المندلاوي في بيان اليوم: ان ممثلي المكونات كافة مطالبين بالتواجد في قاعة المجلس للإدلاء بأصواتهم لحسم اختيار رئيس للسلطة التشريعية.

وشدد على ضرورة إبعاد المناكفات والخلافات السياسية عن هذا الملف المهم، وان تعمل جميع القوى الوطنية بمبدأ الحرص والمسؤولية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية التي تأخرت كثيرًا، و ان تفضي الجلسة إلى انتخاب رئيس يُساهم في مواصلة خطوات تعزيز دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي.

واشار المندلاوي إلى أن حسم الانتخاب في هذا اليوم هو استحقاق لمكون شريك واساسِ في العملية السياسية، في اشارة الى السنة.

وكان مجلس النواب العراقي خصص الجلسة التي من المقرر عقدها بعد ظهر اليوم لانتخاب رئيس جديد للمجلس، خلفاً لمحمد الحلبوسي، المنتهية عضويته منذ نحو عام.

ويوم الأربعاء الماضي 23 تشرين الأول الجاري، حددت ست قوى سُنية يتزعمهم رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، مسارين لحسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، بعد تعثر استمرّ لـ11 شهراً.

جاء ذلك، خلال بيان مشترك، لكل من (تقدم، الجماهير الوطنية، الحسم، المشروع الوطني العراقي، الصدارة، المبادرة).

وبحسب البيان، أكدت هذه القوى، وجود مسارين لا ثالث لهما، الأول أن تقوم جميع الأطراف المتنافسة بسحب مرشحيها، وأن تلتزم كل القوى الوطنية الحاضرة بدعم المرشح (محمود المشهداني) الذي حظي بتأييد الأغلبية النيابية والسياسية السنية.

أما الخيار الثاني، وفق البيان، فيصار إلى الذهاب نحو اتخاذ الإجراءات القانونية في مجلس النواب لترشيح مرشح جديد من الأغلبية السياسية السنية، مدعوماً بأغلبية نيابية كبيرة؛ لحفظ حق الأغلبية السنية في تسمية من يمثلهم بهذا المنصب.

وأعلن الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية، يوم الاثنين 28 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، الاتفاق على عقد جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، غدا الخميس.