المندلاوي يؤكد ضرورة حسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب

2024-10-31 11:05:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الخميس، ضرورة حسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.

وقال المندلاوي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "على ممثلي المكونات كافة التواجد في قاعة المجلس للإدلاء بأصواتهم لحسم اختيار رئيس للسلطة التشريعية"، مؤكداً على "ضرورة إبعاد المناكفات والخلافات السياسية عن هذا الملف المهم، وأن تعمل جميع القوى الوطنية بمبدأ الحرص والمسؤولية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية التي تأخرت كثيراً".

وشدد على ضرورة "أن تفضي الجلسة إلى انتخاب رئيس يُسهم في مواصلة خطوات تعزيز دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي"، مشيرا إلى أن "حسم الانتخاب في هذا اليوم هو استحقاق لمكون شريك وأساس في العملية السياسية".