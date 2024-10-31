السجن المؤبد بحق ثلاثة من تجار المخدرات في ميسان

2024-10-31 11:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ميسان

أصدرت محكمة جنايات ميسان اليوم الخميس (31 تشرين الأول 2024)، حكما بالسجن المؤبد بحق ثلاثة من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بهذه المواد.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدانين ضبطت بحوزتهم 3 كيلو و607 غرام من مادة الكريستال المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".