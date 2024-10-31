عملية نوعية تنتهي بتحرير فتاة مختطفة وتطيح بخاطفها في ميسان

2024-10-31 11:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ميسان

أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الخميس (31 تشرين الأول 2024)، عن تحرير فتاة مختطفة، بعد مضي نحو أسبوعين من اختطافها.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "مفارزها المتمثلة بقسم مكافحة الاجرام، تمكنت من تحرير فتاة مختطفة من سكنة محافظة المثنى بعد مضي نحو أسبوعين من اختطافها، وذلك في إحدى مناطق قضاء العمارة".

وأضافت أن "عملية تحرير الفتاة جاءت بالتعاون مع شعبة مكافحة إجرام الرميثة في محافظة المثنى بناء على معلومات دقيقة تفيد بتواجد المختطفة في إحدى مناطق القضاء، اذ تم على الفور توجيه قوة أمنية مشتركة ومداهمة المنزل الذي جرى تحديده والتمكن من تحرير المختطفة".

وأكدت قيادة الشرطة بحسب البيان أنها "ألقت القبض على الخاطف من دون أي حادث يذكر ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وتوقيفه وفق المادة 423 خطف" .