وزير الصحة يعلن قرب افتتاح مركز جديد لعلاج الأورام في العراق

2024-10-31 11:20:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الخميس، عن قرب افتتاح مركز جديد لعلاج الأورام في العراق، فيما أشار الى إطلاق مشاريع تتعلق بالوقاية والفحوصات من أمراض السرطان.

وقال الحسناوي في كلمة له خلال المؤتمر العلمي الثاني لمجلس السرطان، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن البرنامج الحكومي لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والاهتمام بالمراكز التخصصية وعلى رأسها المراكز التخصصية بعلاج الأورام، افتتحنا عدداً من تلك المراكز بدءاً من واسط وصلاح الدين والمركز التخصصي في مستشفى الإمامين مع تطوير وتحديث المركز العلاجي في مستشفى الأمل"، مبينا "أننا على أبواب إنجاز المركز الخامس في محافظة الأنبار".

وأضاف أن "هناك عدداً من المراكز في طور الإنجاز ونتوقع أن يتم افتتاحها خلال عام 2025"، مشيرا الى أن "الوزارة اهتمت بالجانب العلاجي وتوفير الأدوية اللازمة وكذلك بالجانب التشخيصي اضافة الى التعاون مع البورد العربي لافتتاح دراسات خاصة بعلاج الأورام".

وأكد أن "جميع هذه الإنجازات ما كانت تتحقق لولا دعم الجميع بدءاً من مسؤولي وزارة الصحة وأعضاء مجلس السرطان ولجنة الصحة والبيئة في البرلمان وأصحاب المصانع الوطنية والشركات التي تعمل معنا في تنصيب وتوريد أجهزة السرطان"، لافتا الى أنه "ضمن أولويات الوزارة هو السرطان والأورام وهذا لا يعني عدم الاهتمام بالأولويات الأخرى".

وذكر "أننا توجهنا هذا العام نحو الجانب الوقائي ونشر الوعي الخاص بالفحص الذاتي والحملات الخاصة بالفحوصات المعنية باكتشاف الأورام وخاصة اكتشاف أورام الثدي"، لافتا الى أن "هناك مشاريع أخرى تتعلق بالوقاية والفحوصات وجوانب أخرى".

وبين أنه "بجهود الجميع نأمل أن يتطور هذا الاختصاص في العراق بكل جوانبه سواء كانت المتعلقة بالجوانب الصحية أو المتعلقة بالتدريب والتطوير والدراسة".