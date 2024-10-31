أسعار الدولار تعاود الارتفاع في بورصة وصيرفات بغداد

2024-10-31 11:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس (31 تشرين الأول 2024)، ارتفاعًا طفيفًا بالتعاملات الصباحية في بورصة و صيرفات العاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن" سعر صرف الدولار سجل 150.200 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد".

وأضاف، إن" أسعار بيع الدولار في الصيرفات سجلت 151250 دينارًا مقابل كل 100 دولار، في حين سجلت أسعار الشراء 149250 دينارًا مقابل كل 100 دولار".

و سجلت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، مساء يوم أمس الأربعاء، (30 تشرين الأول 2024)، ارتفاعاً طفيفاً مع اغلاق البورصة المحلية في عدد من المحافظات.

وبلغ سعر الصرف (البيع) في بغداد 150050 ديناراً للمائة دولار.

وفي أربيل سجل سعر الصرف 150200 دينار، وفي البصرة 149800 دينار، وفي نينوى 150400 دينار.