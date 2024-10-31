2024-10-31 12:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ حسم تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، يوم الخميس، موقفه من جلسة انتخابرئيس مجلس النواب بالموافقة على تولي محمد المشهداني المنصب، المرشح من قبل حزب"تقدم" بزعامة الرئيس السابق محمد الحلبوسي.

وقالمصدر مسؤول داخل التحالف، لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة تحالف السيادة وجهت نوابهاكافة بالحضور إلى جلسة انتخاب رئيس البرلمان، والتصويت لصالح محمود المشهداني، ليحصلعلى أغلبية أصوات النواب ويكون هو الرئيس الجديد خلال المرحلة المقبلة".

وأضافالمصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "توجه السيادة بدعم المشهداني جاء ضمنمساعيه لإنهاء الأزمة المستمرة منذ قرابة العام، وللتفرغ لتشريعات وقوانين مهمةتتصل بحياة وشؤون المواطنين، وعلى رأسها قانون العفو العام وغيره".

وكانتست قوى سنّية قد أعلنت في 23 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عن تبني مسارين لحسمانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، بعد تعثر استمرّ لـ11 شهراً.

جاءذلك، خلال بيان مشترك، لكل من (تقدم، الجماهير الوطنية، الحسم، المشروع الوطنيالعراقي، الصدارة، المبادرة)، ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسبالبيان، أكدت هذه القوى، وجود مسارين لا ثالث لهما، الأول أن تقوم جميع الأطرافالمتنافسة بسحب مرشحيها، وأن تلتزم كل القوى الوطنية الحاضرة بدعم المرشح محمودالمشهداني الذي حظي بتأييد الأغلبية النيابية والسياسية السنية.

أماالخيار الثاني، وفق البيان، فيصار إلى الذهاب نحو اتخاذ الإجراءات القانونية فيمجلس النواب لترشيح مرشح جديد من الأغلبية السياسية السنية، مدعوماً بأغلبيةنيابية كبيرة؛ لحفظ حق الأغلبية السنية في تسمية من يمثلهم بهذا المنصب.

وجددتهذه القوى، تمسكها بوجوب حسم ملف رئاسة المجلس بمخرجات الجلسات الوطنية الجامعة،التي حضرها قادة وممثلو الأحزاب السياسية من قوى الإطار التنسيقي وممثلي الحزبينالكورديين، بحضور رؤساء الأحزاب السنية.

وكانالإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، قد أعلن قبل أسبوع من توافقالكتل السنّية الست على هذين المسارين، عن الاتفاق على دعم محمود المشهداني لرئاسةمجلس النواب العراقي، وتحديد موعد يوم 22 أو 23 من الشهر الجاري لعقد جلسةالانتخاب، إلا أن الجلسة تأجلت.

ولمتتمكن القوى السياسية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ إنهاء عضوية الرئيس السابقمحمد الحلبوسي في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 بسبب الخلافات.

وعقدمجلس النواب عدة جلسات لانتخاب رئيس جديد له إلا أنها جميعاً لم تفضِ إلى حسمالأزمة، بسبب تمسك كتلة "تقدم" البرلمانية بزعامة رئيس المجلس السابقمحمد الحلبوسي بالمنصب كاستحقاق لها، فيما ترى كتلة "السيادة" بزعامةخميس الخنجر وكتل سنية أخرى أن المنصب استحقاق للمكون السني وليس لحزب أو كتلة.