2024-10-31 12:25:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

أصدرت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة عقوبة بحق ثلاثة مدربين في دوري الصالات العراقي للمحترفين .

وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، أن" لجنة الانضباط ناقشت تقرير مشرف وحكام مباراةِ ناديي الجيش ونفط الوسط ضمن دوري المحترفين العراقيّ لكرة الصالات والتي جرت في قاعة نادي النجف الرياضيّ في الحادي والعشرين من الشهر الحالي، حيث انتهت المباراةُ بتعادل الفريقين (3-3)، وفي الدقيقة (39) من المباراة قامَ مدربُ نادي نفط الوسط (علي طالب) بالدخول لميدانِ اللعب، ومنع لاعبٍ من نادي الجيش من فرصةٍ محققةٍ لتسجيل هدف، وعلى إثرها تمّ إشهارُ الكارت الأحمر له، و في الدقيقة نفسها تمّ إشهارُ الكارت الأحمر لمساعد مدرب نادي الجيش (محمد عباس كامل) للاعتراضِ المُتكرر على القراراتِ التحكيميّة، ودخوله ميدان اللعب".

وأضاف " لما تقدم قررت اللجنة حرمان مدرب نادي نفط الوسط (علي طالب) من مرافقةِ الفريق لمباراةٍ واحدةٍ بعد تنفيذ العقوبة الفنيّة ، وكذلك قررت حرمان مساعد مدرب نادي الجيش (محمد عباس كامل) من مرافقةِ الفريق لمباراةٍ واحدةٍ بعد تنفيذ العقوبة الفنية ".

وتابع أن" لجنةُ الانضباط اجتمعت لمناقشةِ شكوى مدير دائرة الحكام ضد الحكم (علي فاضل جهاد)، حيث ذكرَ أنه " بعد فشله في الاختبارِ البدنيّ قامَ بالتجاوز وبالكلام والصوت العالي، وبطريقةٍ بعيدةٍ عن الخلق الرياضيّ، وعدم احترام مدير دائرة الحكام في الملعب، واتهامه بعدم العدالةِ وعدم إدارةِ الاختبارات بالشكل الصحيح، ولما تقدم قررت اللجنة حرمان حكم الصالات (علي فاضل جهاد) لمدة ثلاثة أشهر من ممارسةِ التحكيم أو أي نشاطٍ رياضيّ استناداً لأحكام المادة 36/5 من لائحةِ الانضباط والأخلاق ".