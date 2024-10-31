2024-10-31 12:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، عن استحداث ثلاث نواحي جديدة (شاريا، مسيرك، تناهي) ضمن محافظة دهوك.

جاء ذلك بحسب مرسوم إقليمي صدر من قبل رئيس إقليم كوردستان، ورد الى وكالة شفق نيوز، مضيفا أن المرسوم "وفقاً لقانون رئاسة الإقليم، وبناءً على كتاب صادر من رئاسة مجلس الوزراء في الإقليم وفق قانون المحافظات في إقليم كوردستان".

وأضاف "سيدخل المرسوم حيز التنفيذ عند التوقيع عليه".

وسيسهم استحداث هذه النواحي الثلاثة في محافظة دهوك في توسيع الخدمات العامة وتوفير المزيد من التسهيلات الإدارية لمواطني هذه النواحي، وفق البيان الرئاسي.