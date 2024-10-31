مسعود بارزاني يحدد مبادئ تشكيل حكومة اقليم كوردستان الجديدة

2024-10-31 12:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصف الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الخميس، الانتخابات برلمان كوردستان بدورته السادسة بأنها تاريخية، مشددا على أن الحكومة المقبلة للاقليم يتعين أن يتم تشكيلها وفق هذه المبادئ: اقليم واحد، وبرلمان واحد، وحكومة واحدة، وتوحيد قوات البيشمركة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم انطلاق فعاليات مؤتمر ميزوبوتاميا الطبي في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال الزعيم الكوردي في كلمته، إن انتخابات تاريخية جرت في كوردستان في يوم 20 من شهر تشرين الأول/أكتوبر، مردفا بالقول إن: ما نفتخر به هو أن تلك الانتخابات جرت في أجواء هادئة للغاية، وبحرية تامة، ولم تحدث اية مشكلة حيث أن الكثير من الاشخاص كانوا يتوقعون أن تحدث مشكلة كبيرة تعيق إجراء الانتخابات.

وأضاف أنه بعد إعلان نتائج الانتخابات النهائية حان الوقت إجراء حوار بين الأطراف السياسية كافة وفق الاستحقاق الانتخابي، مستدركا القول إن: الأهم من كل شيء ان تتشكل الحكومة المقبلة وفق هذه الأسس وهي: إقليم واحد، وبرلمان واحد، وحكومة واحدة، وقوات بيشمركة واحدة.

وشدد مسعود بارزاني على ضرورة العمل على الحد من تلك الأعمال غير القانونية مثل: إنشاء مصنع لإنتاج المواد المخدرة، و المتاجرة بتلك المواد، والإرهاب، وضرب القانون، مشددا على أنه ينبغي وضع حد لهذه الأشياء، وأن يتسيد القانون.

وتابع انه ينبغي للحكومة أن تقوم بتوفير الخدمات الصحية والتربوية، وأن تعتمد على نفسها صحيح أن النفط مهم ولكنه اليوم او غدا ينفد، ولكن الزراعة والسياحة لن تنتهي، وهذه من الناحية الاقتصادية.

ومضى الزعيم الكوردي بالقول: إنني ارى أن شحة المياه ستكون المشكلة الرئيسية سواء في المستقبل القريب أم البعيد (..) ولا يمكن لأحد العيش بدون ماء، مشيدا باهتمام حكومة الإقليم بدورتها الخامسة في إنشاء السدود، مستدركا القول: لكن من الان وصاعدا يتعين ان يكون هذا الموضوع من أولويات الحكومة المقبلة، لأن مسألة المياه لا تتحمل بأي شكل من الأشكال التقصير والاهمال.

وأكد مسعود بارزاني، على ضرورة أن تقوم حكومة الاقليم بحل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد على أساس الدستور.