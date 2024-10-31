لسبب مجهول.. اعتقال شخص استولى على سلاح شرطي وقتله به في ديالى

2024-10-31 12:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الخميس، بإلقاء القبض على شخص قام بالاستيلاءعلى سلاح شرطي وقتله به شرقي المحافظة.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخص قام بالاستيلاء على بندقية مفوض بالشرطة ومنثم أطلق النار عليه وأرداه قتيلاه في قضاء بلدروز شرقي ديالى، دون معرفة دوافعالجريمة".

وأشارإلى أن "قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض على القاتل وفتحت تحقيقاً معه لمعرفةملابسات الجريمة"، مضيفاً أنه تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمالالإجراءات القانونية.