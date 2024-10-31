مشاجرة توقع إصابات بين حمايات محافظ ديالى وأحد أعضاء مجلسها

2024-10-31 12:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الخميس، بإصابة أحد أفراد حماية محافظ ديالىخلال مشاجرة مع حمايات أحد أعضاء مجلس المحافظة تطورت إلى استخدام السلاح.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المشاجرة حصلت بين حمايات المحافظ عدنان الشمريوأح أعضاء مجلس المحافظة وتم تبادل إطلاق النار بين الطرفين، ما أدى إلى إصابة أحدأفراد حماية المحافظ".

وبينأن "محافظ ديالى عدنان الشمري كان في زيارة لقضاء المقدادية لافتتاح مدخل فيالمدينة، وكان في المكان عضو مجلس ديالى ورئيس كتلة دولة القانون تركي العتبي،وهناك حصلت المشاجرة"، مشيراً إلى نقل الشخص المصاب إلى المستشفى لتلقيالعلاج.

بدورهقال عضو في مجلس ديالى، فضلّ عدم الكشف عن اسمه، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادثأدى إلى إصابة مواطن كان متوجداً في المكان عندما اندلعت المشاجرة".

وتابع"المواطن أصيب بجروح نتيجة تطاير شظايا من الأبنية والزجاج خلال إطلاق الناربين الحمايات وتم نقله إلى مستشفى المقدادية".