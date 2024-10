ثلاثة خيارات أمام القوى السنية لاختيار رئيس جديد للبرلمان

2024-10-31 12:30:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/المدىأعلن النائب عدنان برهان الجحيشي، عضو كتلة المبادرة النيابية، اليوم الخميس، أن القوى السنية أمامها ثلاثة خيارات لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب. وقال الجحيشي، إن "الخيارات الثلاثة تتمثل بذهاب كلا من المرشحين محمود المشهداني وسالم العيساوي جلسة التصويت والاحتكام لمن يحصل عالى غالبية الأصوات وبذلك يكون رئيسا للبرلمان". وأضاف، أن "الخيار الاخر يقدم كلا المرشحين […]

