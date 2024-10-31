بتهمة الرشوة.. السجن 6 سنوات بحق مدير ناحية النهروان السابق

2024-10-31 12:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الخميس (31 تشرين الأول 2024)، حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدير ناحية النهروان السابق.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "المحكمة أصدرت حكمها على المدان عن جريمة تقاضي مبالغ مالية كـ (رشوة) مقابل الموافقة على أنشاء مشروع على أرض عائدة إلى دائرة عقارات الدولة".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة ثانيا/1 من القرار 160 لسنة 1983 المعدل".