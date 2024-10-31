محمود القيسي: متفائلون بانتهاء الأزمة اليوم بانتخاب شيخ السياسة

2024-10-31 14:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عبر النائب عن تحالف العزم، محمود القيسي، اليوم الخميس (31 تشرين الأول 2024)،عن تفاؤله بانتهاء ازمة انتخاب رئيس مجلس النواب.

وكتب القيسي في تدوينة على منصة "اكس"، وتابعتها "بغداد اليوم"، قائلا "ربما تكون قضية انتخاب رئيس البرلمان من أعقد الأزمات التي واجهتها العملية السياسية، ولكنّنا متفائلون بانتهاء الأزمة اليوم بانتخاب شيخ السياسة في العراق محمود المشهداني".

وأضاف: "العرب قالت قديما إن (اصعب المحن قد تكون أوفر المنح)".

بغداد



