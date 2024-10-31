قوى الدولة النيابية تعلن دعمها لعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان

2024-10-31 14:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن رئيس كتلة تحالف قوى الدولة، فالح الساري، اليوم الخميس (31 تشرين الأول 2024)، عن دعمه لعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان.

وقال الساري في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إننا "ندعم عقد جلسة مجلس النواب اليوم لانتخاب رئيس جديد للمجلس، تأكيداً على الاستحقاق الانتخابي والدستوري".

وأضاف "نحث جميع الأعضاء على المشاركة الفعالة بروح التعاون لتحقيق الاستقرار السياسي".

وكان مجلس النواب، أعلن أمس الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، جدول أعمال جلسته المقرر انعقادها اليوم الخميس.

وتضمن جدول الأعمال، وفقا لما نشرته الدائرة الإعلامية، فقرة واحدة فقط وهي انتخاب رئيس مجلس النوّاب.

وقرر الإطار التنسيقي، يوم الاثنين (28 تشرين الأول 2024)، عقد جلسة للبرلمان يوم الخميس لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.

وقال مصدر سياسي مطلع لـ"بغداد اليوم"، إن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري، يوم الاثنين وقرر خلال الاجتماع، عقد جلسة لمجلس النواب يوم الخميس من اجل انتخاب رئيس البرلمان".