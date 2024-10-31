مشعان الجبوري: ازمة رئاسة البرلمان في طريقها للحل اليوم

2024-10-31 14:15:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قال النائب السابق مشعان الجبوري، اليوم الخميس (31 تشرين الأول 2024)، إن أزمة رئاسة البرلمان في طريقها إلى الحل اليوم، فيما أعلن حضور كتل سنيّة إلى الجلسة المؤمل انعقادها اليوم.

وكتب الجبوري في تدوينة له على منصّة "إكس" وتابعتها "بغداد اليوم"، إنه" في أعقاب اجتماع بينها وبين قادة الاطار.. الكتل السنية التي أعلنت سابقاً عدم حضورها جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان تراجعت وقررت حضور الجلسة ما يعني ان ازمة رئاسة البرلمان في طريقها للحل اليوم.

ومن المؤمل أن يعقد مجلس النواب اليوم الخميس، جلسة لانتخاب رئيس له، في وقت أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن الجلسة اليوم تقتصر على فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس البرلمان.



