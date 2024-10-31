الاستثمار تعلن إحالة مشروع معالجة النفايات في منطقة النهروان إلى شركة أجنبية

2024-10-31 14:20:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملا

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الخميس، إحالة مشروع معالجة النفايات في منطقة النهروان الى شركة أجنبية، فيما أشارت الى أن هذه التكنولوجيا ستكون رائدة وهي أول مشروع بيئي في العراق.

وقال رئيس الهيئة حيدر مكية لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تمت إحالة مشروع معالجة النفايات في منطقة النهروان بطاقة 3000 طن يومياً الى مشروع الحرق التام الشيكي وبمواصفات الجيل الرابع".

وأضاف، أن "مثل هذه التكنولوجيا ستكون رائدة وهي أول مشروع بيئي في العراق"، مبينا أن "الهيئة أعطت الإحالة وبعد استكمال الشركة دراسة الجدوى وخطة التمويل سوف تصدر الإجازة بعد ذلك".