وزارة الزراعة تخصص 1000 طن من بذور الحنطة لمزارعي البصرة

2024-10-31 15:35:02 - المصدر: واع

البصرة - واع- محمد ناصر

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، عن تخصيص 1000 طن من بذور الحنطة لمزارعي البصرة، فيما أشارت الى أن البذور الموزعة بين المزارعين مدعومة من قبل الحكومة الاتحادية لأجل إنجاح الموسم الزراعي الجديد والوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

وقالت مدير إعلام زراعة البصرة سماح الطائي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الزراعة خصصت 1000 طن من بذور الحنطة لمزارعي البصرة المسجلين ضمن الخطة الزراعة الشتوية للعام الزراعي 2024 / 2025"، مبينة أن "الخطة تشتمل على زراعة 1724 دونماً وبواقع 50 كغم للدونم الواحد".

وأضافت الطائي أن "هذه الكمية تشكل 65٪؜ من المساحات المتوقع زراعتها خلال الموسم الزراعي الشتوي"، لافتة إلى أنه "سيتم تعزيز جميع الكميات المطلوبة بعد الانتهاء من الكميات التي وصلت للمحافظة".

وأشارت إلى أن "البذور الموزعة بين المزارعين مدعومة من قبل الحكومة الاتحادية والوزارة بنسبة 70 بالمئة لأجل إنجاح الموسم الزراعي الجديد وفي الطريق نحو الوصول إلى الاكتفاء الذاتي والذي يعد ركيزة مهمة من ركائز الأمن الغذائي".