وزير الداخلية يوجه بإنجاز المشروع الجديد لنصب الكاميرات داخل المطارات وتعزيز الحماية فيها

2024-10-31 15:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، بإنجاز المشروع الجديد لنصب الكاميرات داخل المطارات وتعزيز الحماية فيها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة العليا لأمن المطارات، بحضور جميع أعضائها".

وأشاد الوزير "بالإجراءات المتخذة في تنفيذ خطوة فتح المطار أمام حركة المواطنين التي خففت العبء عن المسافرين ومرافقيهم".

وشدد "على إنجاز المشروع الجديد لنصب الكاميرات داخل المطار وخارجه وتعزيز حماية أمن المطار بجميع المتطلبات اللوجستية ومفارز K9".

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بصددها بما يتلاءم مع مقتضيات العمل.