إحباط تهريب 100 كيلوغرام من الكبتاجون بعملية مشتركة بين بغداد وأربيل

2024-10-31 15:35:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الخميس (31 تشرين الأول 2024)، إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات تزن (100) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة شمال العراق.

وقال مدير إعلام المديرية الحقوقي حسين يوسف التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه" بمتابعة ميدانية استخبارية مستمرة من قبل مدير عام شؤون المخدرات وبقرارات قضائية صادرة من محكمة تحقيق الكرخ الاولى وفي ضربة أمنية نوعية نجحت مديرية شؤون مخدرات الكرخ بالتنسيق والاشتراك والتعاون الأمني مع مديرية مكافحة مخدرات أربيل في كشف واحدة من أخطر عمليات التهريب حيث أطاحت بناقل دولي اجنبي الجنسية محترف في تهريب المواد المخدرة في محافظة أربيل وأسفرت العملية الأمنية عن ضبط كمية هائلة من المخدرات تزن (100) كيلو غرام من مادة حبوب الكبتاجون المخدرة".

وأضاف، إنه" خلال التحقيقات الأولية اعترف المتهم بممارسته عملية تهريب المخدرات بهدف المتاجرة بها بطريقة غير مشروعة وقد تم عرض الموضوع امام انظار الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه وبحق كل من لهم مساس بهذه الجريمة .



