السعيدي يبحث مع وكيل وزارة النفط تطوير مصفى ذي قار

2024-10-31 15:35:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث عضو مجلس النواب عن ذي قار محسن السعيدي، اليوم الخميس (31 تشرين الأول 2024)، مع وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج البهادلي تطوير مصفى المحافظة.

وقال السعيدي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه" بحث برفقة مدير عام مصافي الجنوب، تطوير مصفى ذي قار مع وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج البهادلي".

وأضاف، ان " اللقاء مع وكيل وزارة النفط تضمن أيضا بحث عدد من متطلبات موظفي مصفى ذي قار".