2024-10-31 15:35:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

قرر مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس (31 تشرين الأول 2024)، تسمية نائب رئيسه السابق محمد الحسن العطية رئيسًا للمجلس بالوكالة.

وبحسب وثيقة صادة عن المجلس، تلقتها "بغداد اليوم"، فأن "استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل قررنا ان يكون محمد حسن عطية نائب رئيس المجلس رئيساً بالوكالة لمجلس محافظة صلاح الدين لحين انتخاب رئيساً للمجلس".

وكان مجلس صلاح الدين، صوّت امس الأربعاء، بأغلبية أعضائه على إقالة رئيسة عادل عبد السلام الصميدعي من منصبه.







