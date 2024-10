2024-10-31 15:45:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/المدى قرر مجلس محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، اختيار محمد الحسن العطية رئيساً له بالوكالة. وأمس الأربعاء، قرر مجلس محافظة صلاح الدين، إقالة رئيسه عادل الصميدعي.

