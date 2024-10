النقل تتخذ خطوات حاسمة لرفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية

2024-10-31 15:45:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/المدىباشرت وزارة النقل بتنفيذ إجراءات لتوحيد طرازات أسطول الخطوط الجوية العراقية، مع الالتزام بأحدث المعايير الدولية، وذلك بهدف رفع الحظر الأوروبي عن الناقل الوطني وتعزيز كفاءته التشغيلية وأمان عملياته. وقال مدير المكتب الإعلامي للوزارة ميثم الصافي في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته(المدى)، إن “الوزارة تعمل على تكثيف خطواتها التصحيحية لرفع الحظر الأوروبي عن الناقل الوطني، التي […]

