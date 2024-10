الجبوري: أزمة البرلمان في طريقها للحل اليوم بعد تراجع الكتل السنية عن المقاطعة

2024-10-31 15:45:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/المدىأكد النائب السابق مشعان الجبوري، اليوم الخميس، أن أزمة انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي قد تكون في طريقها إلى الحل خلال جلسة اليوم. وأوضح الجبوري في تغريدة على منصة “إكس”، تابعتها (المدى)، أن الكتل السنية التي كانت قد أعلنت سابقاً مقاطعتها لجلسة انتخاب رئيس البرلمان، تراجعت عن موقفها وقررت الحضور، بعد اجتماع جرى بينها وبين […]

