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مجلس النواب يعلن أسماء المرشحين لرئاسته

مجلس النواب يعلن أسماء المرشحين لرئاسته
مجلس النواب يعلن أسماء المرشحين لرئاسته
2024-10-31 17:25:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلن مجلس النواب، أسماء المرشحين لرئاسته بعد إتمام إجراءات انتخاب رئيسه بجلسة اليوم.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن المرشحين هم:
1. سالم العيساوي
2. ⁠طلال الزوبعي
3. ⁠محمود المشهداني
4. ⁠عامر عبد الجبار

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