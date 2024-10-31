مجلس النواب يعلن أسماء المرشحين لرئاسته

2024-10-31 17:25:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مجلس النواب، أسماء المرشحين لرئاسته بعد إتمام إجراءات انتخاب رئيسه بجلسة اليوم.وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن المرشحين هم:1. سالم العيساوي2. ⁠طلال الزوبعي3. ⁠محمود المشهداني4. ⁠عامر عبد الجبار