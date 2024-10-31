مجلس النواب يعلن أسماء المرشحين لرئاسته
2024-10-31 17:25:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلن مجلس النواب، أسماء المرشحين لرئاسته بعد إتمام إجراءات انتخاب رئيسه بجلسة اليوم.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن المرشحين هم:
1. سالم العيساوي
2. طلال الزوبعي
3. محمود المشهداني
4. عامر عبد الجبار
أعلن مجلس النواب، أسماء المرشحين لرئاسته بعد إتمام إجراءات انتخاب رئيسه بجلسة اليوم.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن المرشحين هم:
1. سالم العيساوي
2. طلال الزوبعي
3. محمود المشهداني
4. عامر عبد الجبار