برئاسة المندلاوي.. مجلس النواب يعقد جلسته ويباشر بإجراءات انتخاب رئيسه

2024-10-31 17:25:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبدء مجلس النواب، مساء اليوم الخميس، جلسته الخاصة بانتخاب رئيسه الجديد، وإجراءاته لإجراء عملية الانتخاب.وقال مراسلنا إن "رئيس مجلس النواب بالنيابية محسن المندلاوي افتتح أعمال الجلسة 16 للمجلس من الفصل التشريعي الثاني والمخصصة لانتخاب رئيس جديد بحضور 195 نائباً"..