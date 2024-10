2024-10-31 17:27:04 - المصدر: جمار

عامل الجغرافيا وموقع العراق شبه المعزول بحرياً، وبُعد موانئه عن المسارات البحرية الرئيسية جنوباً وحدوده عن المسارات الصينية البرية شمالاً، إضافة لكلفة تأمين الممرات البرية.. تحديات تضع التفكير بجدوى "طريق التنمية" ومستقبله.. لكن قد يكون هناك حل..

The post قراءة أخرى لطريق التنمية: من ينقل الحاويات إلى خليج مغلق؟ appeared first on جمار.