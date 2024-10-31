رئيسا الجمهورية والوزراء يعقدان اجتماعا لبحث استعدادات التعداد السكاني

2024-10-31 18:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واععقد رئيسا الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد والوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعا لبحث استعدادات التعداد السكاني.وقال بيان لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئيسي الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عقدا اجتماعا ضم عددا من الوزراء والمسؤولين لبحث استعدادات إجراء عملية التعداد السكاني.