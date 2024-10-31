للمرة الأولى منذ عقود.. سائحون إيرانيون يزورون المواقع الأثرية في العراق

2024-10-31 18:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجلت محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، اليوم الخميس، دخول سائحين ايرانيين الى المواقع الأثرية في المحافظة وهي المرة الأولى منذ عقود.

وذكر مدير آثار وتراث البصرة، مصطفى الحصيني لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة البصرة منذ شهرين وهي تسجل كل أسبوعين دخول سائحين ايرانيين بين 18 إلى 25 شخصاً سائحا للاطلاع على المواقع الأثرية فيها ومتحفها الجميل"، لافتا إلى أن "هؤلاء السائحين مختصين بالسياحة الأثرية، حيث كان المعروف عن السائحين الايرانيين بأنهم يأتون فقط للمراقد الدينية في البلد".

واكد الحصيني، ان "هذه الوفود الإيرانية السياحية المختصة بالآثار تزور البصرة للمرة الأولى منذ عقود"، مبينا أن "الفكرة انبثقت بالتعاون مع إحدى الشركات السياحية هناك في إيران، وهي تهدف للتعريف بتراث المحافظة وشناشيلها القديمة".

وتابع مدير آثار وتراث البصرة، ان "الفكرة نجحت نجاحا كبيرا وهي تساهم في بناء الاقتصاد السياحي الآثاري، حيث قدمنا كل الدعم اللوجستي للسائحين الإيرانيين من خلال التسهيلات وتخويل مختصين بمرافقتهم أثناء التجوال بين الأماكن الأثرية"، موضحا أن "هناك مقترحاً لتعميم هذه الخطوة على المناطق الأثرية في البلاد كافة وزيادة عدد الوافدين إلى البلاد لزيارة هذه الأماكن".