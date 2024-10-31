2024-10-31 18:36:04 - المصدر: ايشان

بعث قائد فيلق القدس التابع لقوات الحرس الثوري، إسماعيل قاآني، رسالة تهنئته إلى نعيم قاسم، بمناسبة انتخابه أميناً عاماً للحزب، فيما قال، إن قوة القدس ستبقى بجانب حزب الله حتى اجتثاث جذور الشجرة الصهيونية، على حد وصفه. وقال قاآني في رسالته: “نشكر الله سبحانه وتعالى أنه في مرحلة تاريخية وفي انتخاب مصيري، بأن سماحتكم والتي […]

ظهرت المقالة قاآني مهنئاً الأمين العام الرابع: سنكون إلى جانبكم حتى اجتثاث جذور الشجرة الصهيونية أولاً على ايشان.



