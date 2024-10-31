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قائمة اسود الرافدين لمواجهتي الأردن وعمان في تصفيات المونديال 2026

قائمة اسود الرافدين لمواجهتي الأردن وعمان في تصفيات المونديال 2026
قائمة اسود الرافدين لمواجهتي الأردن وعمان في تصفيات المونديال 2026
2024-10-31 18:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلن مدربُ المنتخب الوطنيّ، خيسوس كاساس، اليوم الخميس، قائمةَ اللاعبين المُستدعاة لمواجهتي الأردن و عمان ضمن جولةِ التصفيات ( الخامسة ، السادسة ) المؤهلة لمونديال ٢٠٢٦ . وضمت القائمةُ (26) لاعباً هم كل من : جلال حسن ، فهد طالب ، حسين حسن ، مناف يونس ، زيد تحسين ، ريبين سولاقا …

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قائمة اسود الرافدين لمواجهتي الأردن وعمان في تصفيات المونديال 2026

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