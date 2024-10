قائمة اسود الرافدين لمواجهتي الأردن وعمان في تصفيات المونديال 2026

2024-10-31 18:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلن مدربُ المنتخب الوطنيّ، خيسوس كاساس، اليوم الخميس، قائمةَ اللاعبين المُستدعاة لمواجهتي الأردن و عمان ضمن جولةِ التصفيات ( الخامسة ، السادسة ) المؤهلة لمونديال ٢٠٢٦ . وضمت القائمةُ (26) لاعباً هم كل من : جلال حسن ، فهد طالب ، حسين حسن ، مناف يونس ، زيد تحسين ، ريبين سولاقا …

