الدوري الاسباني.. الفيضانات تتسبب بتأجيل عدة مباريات بينها فالنسيا والريال

2024-10-31 18:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

مدريد/ متابعة عراق اوبزيرفر تأجلت مباراة ريال مدريد ومضيفه فالنسيا، التي كانت مقررة السبت، في المرحلة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم؛ بسبب الفيضانات التي ضربت المنطقة. وعُلّقت مباراة فياريال على أرضه مع رايو فايكانو، بعد وفاة ما لا يقل عن 95 شخصاً جراء الفيضانات المفاجئة في شرق إسبانيا. وطلبت رابطة الدوري الإسباني من اتحاد …

