برشلونة يصارع العملاق البافاري على حارس المستقبل

2024-10-31 18:45:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أفادت وسائل اعلام اسبانية، اليوم الخميس (31 تشرين الأول 2024)، بأن برشلونة سيدخل في صراع شرس مع بايرن ميونخ الألماني، على صفقة خلال الصيف المقبل.

وقالت صحيفة "سبورت"، إن" برشلونة يسعى للتعاقد مع حارس مرمى جديد في صيف 2025"، مبينة أن "أحد اللاعبين الذين يتابعهم النادي هو حارس بورتو ومنتخب البرتغال ديوجو كوستا".

وأضافت الصحيفة: "لن يكون التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما سهلا، على الرغم من العلاقة القوية التي تجمع المدير الرياضي ديكو بالنادي البرتغالي"، مشيرة إلى أن "بايرن ميونخ مهتم أيضا بضم كوستا كخليفة محتمل لمانويل نوير".

ومن المتوقع أن يرحل كوستا في الصيف المقبل، وتقدر قيمة الانتقال بين 40 و50 مليون يورو، وبالنسبة لبرشلونة، قد تكون هذه القيمة مرتفعة نظرا للقيود المالية التي يعاني منها النادي.

المصدر: وكالات



