2024-10-31 20:05:07 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدى اعلن مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس عن قائمة اللاعبين المستدعاة لمواجهتي الأردن و عمان ضمن جولة التصفيات ( الخامسة ، السادسة ) المؤهلة لمونديال 2023. و ضمت القائمة 26 لاعباً هم كل من: جلال حسن، فهد طالب، حسين حسن، مناف يونس، زيد تحسين، ريبين سولاقا، فرانس ضياء، علي فائز، مصطفى سعدون، حسين علي، […]

