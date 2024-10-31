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قائمة المنتخب الوطني لمواجهتي الأردن وعُمان في تصفيات المونديال

قائمة المنتخب الوطني لمواجهتي الأردن وعُمان في تصفيات المونديال
قائمة المنتخب الوطني لمواجهتي الأردن وعُمان في تصفيات المونديال
2024-10-31 20:05:07 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدى اعلن مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس عن قائمة اللاعبين المستدعاة لمواجهتي الأردن و عمان ضمن جولة التصفيات ( الخامسة ، السادسة ) المؤهلة لمونديال 2023.  و ضمت القائمة 26 لاعباً هم كل من: جلال حسن، فهد طالب، حسين حسن، مناف يونس، زيد تحسين، ريبين سولاقا، فرانس ضياء، علي فائز، مصطفى سعدون، حسين علي، […]

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