المشهداني يتقدم بفارق كبير خلال العد والفرز لانتخاب رئيس البرلمان

2024-10-31 20:05:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أفاد مراسلنا، اليوم الخميس، بأن النائب محمود المشهداني يتقدم بفارق كبير خلال العد والفرز لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب. وحصل المشهداني لغاية الآن على 117 صوتاً مقابل 72 صوتاً لمنافسة سالم العيساوي، مع استمرار العد والفرز لباقي أوراق الاقتراع. وكان مجلس النواب قد أجرى اليوم انتخاباً للمرشحين لمنصب رئيس المجلس وهم عامر عبد […]

