2024-10-31 20:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر نوهت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، إلى قطع جسر الأحرار في بغداد باتجاه الرصافة لمدة 20 يوماً. وذكرت المديرية في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أنه “سيتم قطع جسر الأحرار من الكرخ باتجاه الرصافة لمدة عشرين يوما، ابتداءً من اليوم الساعة العاشرة مساءً؛ وذلك لوجود أعمال صيانة وقشط وأكساء”. وأضافت، أن “الطريق البديل …

The post لمدة 20 يوماً.. قطع جسر الأحرار من الكرخ باتجاه الرصافة first appeared on Observer Iraq.