مجلس النواب يستأنف إجراءات انتخاب رئيس المجلس

2024-10-31 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاستأنف مجلس النواب، مساء اليوم الخميس، إجراءات انتخاب رئيس المجلس بجولة ثانية من عملية التصويت حضرها 183 نائباً.ويتنافس في الجولة الثانية المرشحان محمود المشهداني الذي حصل في الجولة الأولى على 153 صوتا، مع سالم العيساوي الذي حصل على 93 صوتاً.