رئيسا الوزراء والجمهورية يؤكدان أهمية اعتماد معايير المهنية والشفافية في التعداد السكاني

2024-10-31 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، أهمية اعتماد معايير المهنية والشفافية في التعداد السكاني.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط ووزير العدل ووزير البيئة ورئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب ووزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان العراق، ورئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان العراق، وسكرتير مجلس وزراء الإقليم، ورئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، ووكيل وزير التخطيط، ورئيس هيئة الإحصاء في إقليم كردستان العراق، والمستشار الوطني لصندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، ومدير عام دائرة الشؤون الفنية في هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، ورئيس دائرة التنسيق في رئاسة الوزراء، وممثل حكومة إقليم كردستان العراق في بغداد".وأضاف البيان، أن "اللقاء استعرض تطورات الأوضاع على الساحة المحلية، وملف العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، حيث جرى التأكيد على أهمية مواصلة الجهود للوصول إلى حلول للمسائل العالقة وفقاً للدستور والقانون".وأشار إلى، أنه "تم بحث الاستعدادات الجارية لانطلاق عملية التعداد السكاني، لما تمثله من أهمية كبرى تسهم بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى مناقشة جملة من الملاحظات المتعلقة بهذه العملية من أجل الوصول إلى تفاهمات حقيقية ورصينة وصحيحة تتجاوز أي عقبات أو مسائل قد تعيق هذه العملية ونتائجها".وتابع البيان، أن "المجتمعين شددوا على ضرورة إجراء التعداد في موعده المقرر، ودعم وزارة التخطيط وتهيئة السبل كافة لها التي تضمن نجاح عملية التعداد، وأهمية اعتماد أقصى معايير المهنية والشفافية، إضافة إلى تكثيف البرامج والورش التوعوية لتشجيع المواطنين على تقديم البيانات الصحيحة لتوفير قاعدة بيانات متكاملة في السكن والتعليم والصحة والعمل وكل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية".