العراق يحصد المرتبة الثانية في جائزة جامعة الدول العربية للقانون والقضاء

2024-10-31 21:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحصد العراق، اليوم الخميس، المرتبة الثانية في جائزة جامعة الدول العربية للقانون والقضاء.وقالت ممثلية العراق في جامعة الدول العربية ببيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق شارك بشكل مميز في حفل تكريم الفائزين في جائزة جامعة الدول العربية للقانون والقضاء الذي جرى اليوم في العاصمة الموريتانية نواكشوط برعاية رئيس الجمهورية الموريتاني محمد ولد الغزواني وحضور رئيس الوزراء الموريتاني المختار ولد أجاي فضلا عن عدد من وزراء العدل العرب وسفراء وشخصيات قضائية وقانونية عربية بارزة".وقال ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية حسين الهنداوي- حسب البيان: إن "هذا التكريم يأتي في إطار ترؤس العراق للدورة 39 لمجلس وزراء العدل العرب"، مشيرا إلى، "فوز نخبة من الباحثين العرب المتميزين من العراق والمغرب والجزائر ومصر وسوريا بجوائز النسخة الثانية من الجائزة التي وزعت اليوم".وحصد العراق- بحسب البيان- المرتبة الثانية في فئة القانون العام عن أطروحة بعنوان "الأمن القانوني في تقيد السلطة العامة دراسة مقارنة والتي قدمها أسامة طه حسين من جامعة بغداد كلية القانون، فيما نال المحكم العلمي العراقي البروفيسور علي الهلالي عميد كلية القانون في جامعة بغداد شهادة تقدير ودرع الجائزة؛ لتميزه ضمن لجنة التحكيم العربية في الأداء.واقتصر التقديم لهذه الجوائز- بحسب البيان- على حملة شهادة الدكتوراه في القانون الخاص والعام والدراسات القضائية، والتي تأتي ضمن برنامج عمل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية الذي مثله نائب رئيس المركز ومسؤول الأمانة الفنية للجائزة التابعة للأمانة العلمية لمجلس وزراء العدل العرب الدكتور يوسف السبعاوي الذي كانت له بصمات مهمة في العمل العربي العلمي بالمجال القانوني والقضائي خلال السنوات الخمس الماضية.