2024-10-31 21:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير في الشأن النفطي حمزة الجواهري، اليوم الخميس (31 تشرين الأول 2024)، سبب عدم تأثر إنتاج النفط العراقي بالحرب الدائرة بالمنطقة.

وقال الجواهري، لـ"بغداد اليوم"، إن "الإنتاج العراقي للنفط مثله كمثل أي دولة ضمن منظمة أوبك بلس، فهو يتأثر بقرارات هذه المنظمة وليس بالأحداث الأمنية وغيرها في المنطقة والعالم، رغم أن هذه الأحداث تؤثر على تصدير النفط وأسعاره".

وأضاف، أن "أي شيء يخص الإنتاج وكميته يخص المنظمة وقرار من إجماع الدول ضمن المنظمة، وليس دولة تتخذ هكذا قرارات بمفردها".

وتابع الخبير في الشأن النفطي، أن "إنتاج العراق للنفط يبقى مرتبط بقرارات منظمة أوبك بلس، إضافة إلى أن الاتفاقات الدولية هي التي تحدد كمية الإنتاج وكمية التصدير، فهذا عنصر مهم في التأثير، لكن القرار يتم بقرار جماعي عبر منظمة أوبك بلس وليس فردياً من دولة دون أخرى".

وسجلت أسعار النفط العراقي، يوم الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، انخفاضا جديدا في الأسواق العالمية بثالث أيام تعاملات الأسبوع بينما استقرت اسعار خامي برنت وتكساس.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة الثقيل 66.01 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 69.16 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 1.79- لكلاهما.

كما أظهرت البيانات استقرارا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 71.57 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 67.73 دولارا للبرميل، بنسبة قرب 0.50 - لكلاهما.