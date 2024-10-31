2024-10-31 21:50:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انتخب مجلس محافظة ديالى، مساء الخميس، نزار اللهيبي رئيساً جديداً للمجلس، خلفاً للمقال عمر الكروي.

جاء ذلك، خلال جلسة طارئة عقدها المجلس، مساء اليوم، برئاسة سالم التميمي، وحضور كل من: مثنى التميمي، رعد مغامس، فارس مزاحم، اوس المهداوي، دريا خير الله، فادي اللهيبي، نافع الجبوري، ماجدة كمبش، نزار اللهيبي.

يذكر أن مجلس محافظة ديالى قد صوت، يوم الثلاثاء الماضي، على إقالة الرئيس عمر الكروي، وذلك عقب جلسة استجواب طارئة، فيما وصف الكروي عملية إقالته بأنها غير قانونية.

وقرر المجلس، أمس الأربعاء، تعيين نائب رئيس المجلس سالم عباس عبد الله التميمي رئيساً للمجلس بالوكالة، وذلك بعد إقالة رئيس المجلس عمر الكروي.