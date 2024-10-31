2024-10-31 21:54:04 - المصدر: ايشان

حصلت منصة “إيشان” على معلومات تخص انخفاض عدد النواب المشاركين في جلسة التصويت على رئيس مجلس النواب. وقال أحد النواب الحاضرين في الجلسة، لـ”إيشان”، إن “عددا من النواب تركوا المشاركة في جلسة التصويت على مرشحي رئيس مجلس النواب في الجولة الثانية التي ما زالت سارية حتى الآن”. وأضاف النائب أن “نواباً سارعوا لمطار بغداد بسبب […]

ظهرت المقالة خاص بـ”إيشان”.. نواب يتركون جلسة التصويت على الرئيس ويسافرون خارج العراق أولاً على ايشان.



