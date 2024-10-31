سفير الكويت لدى فنزويلا يؤكد أهمية العمل متعدد الأطراف لتحقيق الألفية للتنمية المستدامة 2030

2024-10-31 22:00:05 - المصدر: كونا

الكويت - 31 - 10 (كونا) -- أكد سفير دولة الكويت لدى فنزويلا فاضل الحسن أهمية العمل متعدد الأطراف لتحقيق الألفية للتنمية المستدامة 2030.جاء ذلك في كلمة للسفير الحسن الذي شارك بناء على توجيهات سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي للدول الأطراف (كوب 16) في مدينة (كالي) الكولومبية الذي عقد في اليومين الماضيين.ووفق بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) من سفارة الكويت لدى فنزويلا اليوم الخميس شدد السفير الحسن على حرص دولة الكويت على المشاركة في هذا المؤتمر العالمي المهم الذي جاء في وقت يشهد فيه العالم تحديات بيئية خلفتها الأوبئة والتلوث البيئي والحروب وآخرها التدمير الممنهج الذي ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلية على الأراضي الزراعية والمصادر المائية وشبكات الصرف الصحي في قطاع غزة محدثة بذلك دمارا بيئيا.وأعرب عن ترحيب دولة الكويت بمؤتمر التصحر المزمع عقده في المملكة العربية السعودية في ديسمبر المقبل ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة في 2026.وأشار إلى حرص الكويت على المساهمة ودعم جهود التنوع البيولوجي والاستجابة للدعوات التي يطلقها الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش للدول للتبرع وتمويل مشاريع التنوع البيئي وذلك من خلال تبرع الكويت بمبلغ 14 مليون دولار للمنظمة الأمم المتحدة لتمويل مشاريع مكافحة الغبار العابر للحدود والتبرع بمبلغ 12 مليون دولار للمنظمة الأمم المتحدة لمشروع إعادة تأهيل منطقة (الأهوار) في جنوب العراق التي تلعب دورا رئيسيا في الاتزان والتنوع البيولوجي ليس على مستوى المنطقة فحسب بل يمتد أثرها إلى كافة القارات.وأكد السفير الحسن في ختام الكلمة التزام الكويت التام بدعم كافة الجهود الرامية للحفاظ على التنوع البيولوجي محليا وإقليما وعالميا والتزامها بإطار (كونمينغ - مونتريال) العالمي للتنوع البيولوجي.وضم الوفد الكويتي المشارك بالمؤتمر إلى جانب السفير الحسن السكرتير الأول بسفارة الكويت لدى فنزويلا مشعل البناي. (النهاية) ر س