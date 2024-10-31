تعادلان و6 انتصارات في دوري المحترفين لكرة الصالات

2024-10-31 23:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت يوم الخميس، ثمانية مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري المحترفين العراقي لكرة الصالات.

وأسفرت المواجهات عن فوز فريق نفط البصرة على الحيش 2- 0، كما فاز فريق دجلة الجامعة على الشرقية بنتيجة 7-0.

هذا وفاز فريق الموارد المائية على آليات الشرطة 5-4، في حين فاز الحشد الشعبي على الدفاع الجوي 3-1، بينما فاز غاز الجنوب على مصافي الوسط 4-3.

كما تعادل فريق نفط الوسط مع أمانة بغداد 2-2، وتعادل الشرطة مع اوروك بنتيجة 3-3، بينما فاز الشباب البصري على بلدية البصرة بنتيجة 3-2.