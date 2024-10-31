2024-10-31 23:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعهنأ رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، محمود المشهداني بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب العراقي، مؤكدًا أن الثقة التي حظى بها من أعضاء مجلس النواب العراقي تعكس خبرته البرلمانية والسياسية الكبيرة.وأعرب اليماحي في بيان للبرلمان العربي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، عن "خالص تمنياته لمحمود المشهداني بالنجاح والتوفيق في أداء مهامه، والنهوض بالمسؤولية الملقاة على عاتقه في ظل المرحلة الراهنة وبما يلبي طموحات الشعب العراقي في التقدم والتطور والازدهار".وأكد اليماحي، بحسب البيان، "حرص البرلمان العربي على تعزيز العلاقات مع مجلس النواب العراقي والارتقاء بها لأعلى المستويات وبما يساهم في تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في خدمة مصالح الشعب العربي والدفاع عن قضاياه".